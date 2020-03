Nie tylko zagraniczne filmy i seriale wstrzymały produkcję. Taką decyzję podjęły także polskie telewizje w związku z rosnącym zagrożeniem koronawirusem.

fot. materiały prasowe

Wśród stacji, które zdecydowały się na wstrzymanie zdjęć jest m.in. Canal+. Tu do końca kwietnia miały trwać zdjęcia do serialu Klangor z Arkadiuszem Jakubikiem, Mają Ostaszewską, Wojciechem Mecwaldowskim, Aleksandrą Popławską i Maciejem Musiałem w rolach głównych.

Ze względu na sytuację, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo ekipy i twórców produkcji "Klangor", przerywamy pracę na planie zdjęciowym w Świnoujściu na najbliższe dwa tygodnie. informuje Katarzyna Szczepanik z biura prasowego Canal+

Również firma ATM Grupa, która odpowiada za produkcję dla wielu znanych stacji zdecydowała się na zawieszenie realizacji zdjęć. Jak na razie przerwa w pracy potrwać ma do 22 marca. Najbardziej znane realizację tej spółki to Pierwsza miłość, Policjantki i Policjanci, Lombard. Życie pod zastaw, Ojciec Mateusz czy Znaki.

Jeśli chodzi o Telewizję Polską to przerwała ona zdjęcia do historycznego serialu Korona królów. HBO z kolei zrobiło przerwę dla aktorów i ekipy pracującej na planie serialu kryminalnego Odwilż. Również TVN częściowo zawiesił zdjęcia do niektórych produkcji, m.in. do 25 marca wstrzymane są prace na planie komedii romantycznej Listy do M. 4.