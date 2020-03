Zawieszenie prac przez Walta Disneya na planie swojego nadchodzącego widowiska o Shang-Chi przyniesie wielkie straty finansowe dla Marvel Studios. Dziennie studio traci ogromne ilości pieniędzy. A to przecież nie jedyna produkcja, nad którą trzeba była zawiesić prace.

Z informacji, które podał portal The Hollywood Reporter wynika, że zastopowanie prac na planie filmowym takiego projektu, jak Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings czy The Little Mermaid sprawia, że wytwórnia traci od 300 od 350 tysięcy dolarów dziennie.

Biznes filmowy, podobnie, jak wiele innych działalności na świecie w bardzo mocny sposób odczuwa problemy związane z wybuchem pandemii koronawirusa. Jeśli chodzi o kinematografie to pieniądze przepadają nie tylko w związku z zawieszaniem prac na planach zdjęciowych. Wytwórnia MGM, która jako jedna z pierwszych zdecydowała się na przesunięcie premiery swojego potencjalnego hitu, czyli nowej odsłony przygód Jamesa Bonda – Nie czas umierać – straci na tym od 30 do 50 mln dolarów. Dzisiaj wiemy, że nowa data premiery została ustalona na listopad. Paramount Pictures z kolei musi liczyć się ze stratami rzędu 30 mln dolarów, jeśli chodzi o przeniesienie premiery horroru Ciche miejsce 2.

Na razie nie ma ani słowa o tym, jak przesunięcie premiery wpłynie na straty Mulan, ale można bezpiecznie założyć, że mogą to być kwoty nieco wyższe. Warto przypomnieć, że wytwórnie odpowiadające za wielkie hollywoodzkie superprodukcje wydały 15 mln dolarów na reklamę w trakcie Super Bowl. Już teraz mówi się, że globalnie przemysł filmowy może stracić nawet 10 miliardów dolarów.