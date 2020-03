Organizatorzy festiwalu Kinobus, udostępnili na Facebooku kilka ciekawych faktów dotyczących historii polskiej kinematografii, a konkretnie momentów, w których dochodziło tak ja teraz do zamknięcia kin. Poniżej przestawiamy kilka dat.

Oczywiście twórcy Kinobus nie twierdzą, że są bezbłędni i mogli pominąć jakieś inne wydarzenia, które spowodowały tymczasowy paraliż kin.

Dziennik Bydgoski 1926, nr 130 (10 czerwca), s. 4.

Pierwsze takie przypadki odnotowano w latach 1923 i 1926 – gdy kiniarze strajkowali przeciw horrendalnym podatkom od biletów. Kolejny paraliż kinowy nastąpił oczywiście po wybuchu II wojny światowej – dodajmy jednak, że niektóre kina działały, inne nie, część okresowo, wybrane nur für Deutsche. Jednak jak wiadomo, puszczano głównie filmy propagandowe.

Kolejnym faktem, który odnotowano, to okres zaraz po zakończeniu wojny, wynikało to głównie ze zniszczeń, czy braku sprzętu lub odpowiednich osób mogących go obsługiwać. Trwa to aż do uruchomienia przez nową administrację kin często zrujnowanych lub ogołoconych ze sprzętu kinotechnicznego.

Następnym momentem, w którym zawieszone sense kinowe były pierwsze dni po ogłoszeniu początku stanu wojennego. W XXI wieku mieliśmy kilka takich momentów m.in. podczas żałoby narodowej (po śmierci Jana Pawła II, po katastrofie smoleńskiej, po zabójstwie Pawła Adamowicza) – w różnym zakresie, zależnie od decyzji operatorów kin;

I aktualny stan od 12 marca 2020 roku do…