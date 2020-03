Koronawirus niszczy biznes filmowy, jednak niektórzy znaleźli znakomity sposób na walkę z nim i możliwość prezentowania nowych produkcji widzom bez konieczności wychodzenia z domu. Blumhouse Productions za kilka dni zamierza zamieścić swoje dwa tytuły w ofercie VOD.

20 marca premierę w ofercie VOD będą miały horrory Niewidzialny człowiek oraz Polowanie. Filmy będą dostępne do wypożyczenia na 48 godzin na żądanie w sugerowanej cenie 19,99$. Jak podaje Deadline dotyczy to zarówno rynków krajowych, jak i zagranicznych. Będziemy Was informować na bieżąco w tych kwestiach.

Warto dodać, że te filmy miały już premierę w amerykańskich kinach. Jak się okazuje Universal Pictures zamierza też pokazywać filmy premierowo. Pierwszym z nich ma być animacja Trolle 2.

Uwikłana w toksyczną, pełną przemocy relację z bogatym i znakomitym naukowcem, Cecilia Kass (Elisabeth Moss) ucieka od swego męża nocą, by ukryć się w domu siostry (Harriet Dyer) oraz ich wspólnego przyjaciela z młodości (Aldis Hodge). Kiedy jej mąż popełnia samobójstwo, zostawiając jej fortunę, Cecilia zaczyna się obawiać, że jego śmierć jest oszustwem. Tymczasem seria niewytłumaczalnych przypadków, które dzieją się wokół kobiety, zaczyna być śmiertelnie niebezpieczna, zagrażając życiu tych, których kocha. Ale jak udowodnić coś, czego udowodnić się nie da? Cecilia, na granicy obłędu, czuje, że prześladuje ją niewidzialny człowiek.

Dwanaścioro obcych sobie ludzi budzi się na polanie. Nie wiedzą, gdzie są i jak się tu znaleźli. Nie wiedzą, że zostali wybrani… w bardzo nieoczywistym celu. Tym celem jest tytułowe polowanie.

W cieniu internetowej teorii spiskowej grupa wybrańców gromadzi się w oddalonym domostwie, aby polować na zwykłych ludzi w ramach… sportu. Ale wybrańcy nie wiedzą, że jedna z tych, na których będą polować, Crystal (Betty Glipin), zna tę grę lepiej niż oni. Sytuacja się zmienia, a role odwracają.