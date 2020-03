Największe sieci kinowe Multikino, Helios i Cinema City wystosowały list otwarty do minister rozwoju. Głównym powodem jest zamknięcie kin z powodu koronawirusa. Dodatkowo w imieniu małych kin podobny apel wystosowało Stowarzyszenie Kin Studyjnych reprezentujących Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, który sytuacja jest jeszcze gorsza.

Na ten moment wiemy, że kina nie zostaną otworzone do 25 marca, ale to raczej jest mało prawdopodobne żeby w tym terminie ponownie zezwolono na projekcje. Dzisiaj minister zdrowia stwierdził, że kulminacyjny punkt epidemii nastąpi za 2/3 tygodnie, dlatego raczej jest pewne, że do przyszłego miesiąca nikt nie zobaczy żadnego filmu na dużym ekranie. Jak możemy się domyśleć, każdy dzień sprawia, że kina tracą coraz większe pieniądze, a w związku z tym szukają jakiejkolwiek pomocy. Ta sytuacja dotyka zarówno wielki sieci jak i malutkie kina.

Poniżej kilka fragmentów z apelu:

Jesteśmy jedną z pierwszych branż, która w sposób drastyczny odczuwa skutki epidemii. Nie jesteśmy w stanie generować żadnych przychodów, jednocześnie ponosząc ogromne koszty kredytów, najmu i pensji pracowniczych. Nie mamy możliwości zastąpienia obecnych źródeł przychodów innymi – w tym czasie nasze przychody są zerowe – brzmi tekst.

Przedstawiono także konkretne propozycje rozwiązania tego problemu:

przyjęcie ustawy osłonowej obejmującej m.in. subsydiowanie wynagrodzeń, tak żeby ograniczyć zwolnienia pracowników

przesunięcie wszelkich procedur i terminów administracyjnych, w szczególności terminów na złożenie rocznych deklaracji w zakresie podatku dochodowego czy okresowych raportów do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

ograniczenie na pewien czas wpłat realizowanych przez kina na fundusz PISF wspierający produkcję filmów

ograniczenia stałych opłat za dystrybucję energii elektrycznej

możliwości uzyskania finansowania dłużnego lub gwarancji bankowych, tak żeby można było wypłacić wynagrodzenia.

Poniżej także fragment listu Stowarzyszenia Kin Studyjnych:

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest wyjątkowa, a podjęte działania mają służyć dobru wszystkich obywateli, niemniej reprezentowane kina, które nie są instytucjami kultury to małe i średnie przedsiębiorstwa działające na własny rachunek, nie korzystające z dotacji miejskich czy rządowych. Są to podmioty, których działalność i finansowanie jest uzależniona jedynie od bieżących wpływów z seansów, które decyzją władz publicznych musiały zostać odwołane na najbliższe tygodnie – piszą.

Kina zrzeszone w Stowarzyszeniu i Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych to 25 procent całego rynku kinowego.

W sytuacji dwutygodniowej kwarantanny, która być może zostanie przedłużona, kina te zostają pozbawione wszelkich wpływów i mogą zostać postawione szybko w stan niewypłacalności i bankructwa w związku z koniecznością ponoszenia kosztów stałych związanych ze swoją działalnością – opłat dotyczących utrzymania obiektu, kosztów pracowniczych, mediów, systemów kasowych i informatycznych i innych opłat. W zaistniałej sytuacji postulujemy o wypracowanie przez rząd rozwiązań systemowych w zakresie wsparcia dla tej części rynku kinowego – dodają.

Pojawiają się informację, że pomoc szykuje Polski Instytut Sztuki Filmowej, a odpowiednia ustawa trafi do Sejmu.