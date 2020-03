Nie ufaj lustrom - zwiastun horroru ''Behind You''

Vertical Entertainment opublikowało w sieci pierwszy pełny zwiastun horroru Behind You, w którym to lustra kryją swoją mroczną tajemnicę.

Za scenariusz i reżyserię odpowiadają Andrew Mecham i Matthew Whedon. Dla obu film ten jest debiutem. W obsadzie aktorskiej znajdują się Addy Miller (June, Mroczny zakątek), Elizabeth Birkner (serial The Outpost), Phillip Brodie (Tożsamość zdrajcy) i Jan Broberg. Jeśli zaś chodzi o producentów to są nimi Jesse Ranney, Larissa Beck oraz Chris Lofing, Travis Cluff, Melissa Cannon i Inger Labrum.

Głównymi bohaterkami horroru są dwie młode siostry, które muszą zamieszkać u swojej wyobcowanej ciotki. Jej dom wydaje się dziewczynkom dziwny, a najbardziej tajemniczym to, iż wszystkie lustra w nim są ukryte. Pewnego dnia jedna z sióstr odkrywa lustro w piwnicy i nieświadomie wypuszcza z niego demona, który lata temu nawiedzał jej matkę i ciotkę. Czy ponownie uda im się wygrać tę nierówną walkę?

Poniżej wspomniany zwiastun.

Premiera Behind You zaplanowana jest na 17 kwietnia br. Wtedy to film trafić ma do wybranych kin i do serwisów VOD.