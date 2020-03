Powstanie kontynuacja niskobudżetowego horroru ''The VelociPastor''

Kojarzycie niskobudżetowy horror komediowy The VelociPastor? W przygotowaniu jest właśnie jego kontynuacja.

Za reżyserię i scenariusz ponownie odpowiada Brendan Steere. Jak ogłosił niedawno na swoim Twitterze właśnie zakończyło się drukowanie scenariusza, a więc teraz tylko czekać, na rozpoczęcie produkcji.

Fabuła filmu skupia się na pewnym pastorze, który po stracie rodziców wyjeżdża do Chin, gdzie zostaje obdarzony tajemniczą starożytną zdolnością pozwalającą mu zmieniać się w dinozaura. Początkowo przerażony nową mocą, znajduje zrozumienie u miejscowej prostytutki, która przekonuje go, aby wykorzystał swój dar. Wkrótce zaczyna walczyć ze złem i wojownikami ninjami.

The VelociPastor to pierwszy film w karierze Brendana Steera, który osiągnął rozgłos i swego rodzaju sukces. Na swoim koncie ma on jeszcze jeden horror Animosity z 2013 roku.

Jak na razie nie znane są żadne szczegóły fabularne sequela. Nie wiadomo także czy powrócą aktorzy znani z pierwszej części tj. Aurelio Voltaire, Greg Cohan, Alyssa Kempinski, Janice Young, Jesse Turits. Jedno jest pewne, z pewnością nie zabraknie odjechanego absurdalnego humoru i horrowej groteski. Myślicie, że VelociPastor 2 ma również szanse na sukces?