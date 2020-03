Biznes filmowy liczy już straty w milionach, dlatego potrzebne są nowe pomysły. Wczoraj ogłosiliśmy, że 20 marca na VOD trafią Niewidzialny człowiek oraz Polowanie. Tym razem kolejna dobra informacja, otóż filmy Ptaki Nocy i Dżentelmeni także ze sporym wyprzedzeniem zadebiutują w sieci.

Obie wspomniane produkcje będą dostępne w serwisach VOD od 24 marca. w przypadku Ptaków Nocy to jedynie 46 dni od momentu kinowej premiery, dla Dżentelmenów, będzie to 60 dni. Zresztą Cathy Yan, reżyserka przygód Harley Quinn zachęcała do takich zabiegów. Dodajmy, że filmy trafiają do sieci w wersji cyfrowej średnio 74 dni po premierze, natomiast wypożyczalni 88 dni po kinowym debiucie.

Ptaki Nocy reż. Cathy Yan

Kiedy najbardziej narcystyczny z bandziorów Gotham, Roman Sionis, i jego oddana prawa ręka Zsasz biorą na cel niejaką Cass, w poszukiwania dziewczyny angażuje się całe miasto. Nieprawdopodobny zbieg okoliczności krzyżuje drogi Harley, Łowczyni, Czarnego Kanarka i Renee Montoyi. Cztery diametralnie różniące się kobiety nie mają wyjścia. Muszą współpracować, żeby pokonać Romana.

Dżentelmeni – reż. Guy Ritchie

Londyński półświatek obiega plotka, że Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Amerykanin, który zbudował tu narkotykowe imperium, chce się wycofać z rynku. Może nie służy mu klimat albo obawia się brexitu. Grunt, że rodowici brytyjscy bandyci węszą okazję do przejęcia jego biznesu. Sypią się oferty, groźby, pochlebstwa. Niektórzy próbują szantażu albo przekupstwa. Pearson jednak najwyraźniej nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. By mu w tym pomóc, niektórzy bardziej niecierpliwi sięgają po broń. A pewien cwany i dowcipny dziennikarz (Hugh Grant) szykuje przekręt, który może zmienić reguły gry. Pearson okazuje się jednak mistrzem gangsterskiej wolnej amerykanki. Zaczyna się bardzo kosztowna wojna. Ale dżentelmeni przecież nie rozmawiają o pieniądzach.