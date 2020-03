Reżyser oraz scenarzysta trzeciej odsłony serii "Strażnicy Galaktyki" James Gunn potwierdził, że w filmie pojawi się postać grana przez jego brata.

James Gunn potwierdził, że Kraglin, w którego wciela się brat filmowca Sean Gunn, pojawi się w filmie Strażnicy Galaktyki vol. 3. Fani po raz ostatni widzieli bohatera w poprzedniej części serii, kiedy to Thanos szykował się do ataku na Ziemię. Do tej pory nikt nie ujawnił informacji dotyczących tego, co działo się z Kraglinem w trakcie Wojny bez granic oraz Końca gry.

Spekulowano, że Kraglin pojawi się w finałowej bitwie, którą Avengers stoczyli z Thanosem. Na kilku zakulisowych zdjęciach widać było, jak Sean Gunn ma na sobie tę samą płetwę, którą nosił Yondu.

Na razie szczegóły fabuły filmu Strażnicy Galaktyki vol. 3 pozostają wielką tajemnicą. Wiemy tylko tyle, że akcja będzie rozgrywała się po wydarzeniach znanych z ostatniej odsłony cyklu "Avengers". Jeśli chodzi o newsa związanego z Kraglinem, to James Gunn potwierdził jego udział w trakcie sesji Q&A z fanami, która odbyła się za pośrednictwem mediów społecznościowych.