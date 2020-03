KINO w czasach zarazy - BEST FILM rusza z pomocą!

Przyłączając się do apelu #zostanwdomu polecamy do obejrzenia TOP 10 filmów z katalogu BEST FILM, które znaleźć można na legalnych platformach streamingowych.

PAVAROTTI

Tego tytułu nie trzeba nikomu przedstawiać! Wyjątkowy dokument w reżyserii zdobywcy Oscara

Rona Howarda – niezwykła historia o człowieku obdarzonym wielkim sercem, poczuciem humoru,

charyzmą i talentem.

Do obejrzenia tutaj

DALIDA

Pozostając w muzycznych klimatach nie sposób nie polecić niezwykłej, opartej na faktach, historii burzliwego i pełnego namiętności życia Dalidy. Artystka wszechstronna, miss Egiptu, zdobywczyni 70- ciu złotych płyt, uwielbiana przez publiczność na całym świecie. W rolę gwiazdy francuskiej piosenki wcieliła się debiutantka Sveva Alviti.

Do obejrzenia tutaj

ANIOŁ

Argentyński kandydat do Oscara 2019, wyprodukowany przez Pedro Almodovara i twórców "Dzikich

historii". Film oparty na prawdziwej historii seryjnego zabójcy Carla Robledo Pucha, osadzony

w wibrującym rock-n-rollem Buenos Aires, lat 70-tych.

Do obejrzenia tutaj: https://www.cineman.pl/vods/vod.2195

PODŁY, OKRUTNY, ZŁY

Krytycy są zgodni Zac Efron – nie jest już tylko pięknym chłopcem z High School Musical. Rolą seryjnego mordercy w filmie Podły, okrutny, zły udowadnia, że potrafi poradzić sobie z takskomplikowaną postacią jak Ted Bundy. Film Joe Berlingera opowiada o seryjnym mordercy Tedzie Bundym, którego zbrodnie wstrząsnęły Ameryką w latach 70. Sednem historii jest relacja Bundy’ego z jego dziewczyną Elizabeth Kloepfer, która nie wiedziała o mrocznej stronie swojego partnera. Nie zapominajmy o doskonałym Johnie Malkovichu, który tylko pokazał na sali rozpraw będącej przedstawieniem wymiar absurdu, jak celebrytą staje się morderca.

Do obejrzenia tutaj

BORG / MCENROE

Film otwarcia MFF w Toronto 2017. Trzymająca w napięciu opowieść o historycznym pojedynku na kortach Wimbledonu w 1980 roku pomiędzy Björnem Borgiem i Johnem McEnroe’m. Jednak w tym niezwykłym filmie sport staje się również pretekstem, by opowiedzieć coś więcej o ludziach. Shia LaBeoufa zaczął wykorzystywać swoją ekspresję, kierować ją we właściwym kierunku i skupił się na aktorstwie, co widać również w późniejszych projektach z jego udziałem.

Do obejrzenia tutaj

LOVELING

Ciepła i uniwersalna opowieść o miłości, rodzinie i dorastaniu dorosłych ludzi. Irene wraz z mężem i czwórką dzieci mieszka w małym miasteczku na obrzeżach Rio de Janeiro. Jej najstarszy syn Fernando jest utalentowanym graczem w piłkę ręczną. Pewnego dnia chłopak zostaje zaproszony do profesjonalnej drużyny w Niemczech. Rodzina musi podjąć szybką decyzję o wyjeździe, od którego zależy jego dalsza kariera. Film podbił serca publiczności na festiwalu Sundance, na festiwalach w Karlowych Warach, Edynburgu i w Maladze.

Do obejrzenia tutaj.

THE WORLD IS YOURS

Prawdziwa filmowa petarda w reżyserii Romaina Gavrasa. Guy Ritchie klaskałby i teraz musi zrobić miejsce dla świetnego konstruktora komedii gangsterskiej! François (Karim Leklou) to drobny dealer narkotyków, który marzy o ustatkowaniu i małym domku na przedmieściach. Chłopak chce rzucić dotychczasowe, ryzykowne zajęcie i założyć mały, legalny biznes w Algierii. Ma już nawet przygotowane środki, które powierzył swojej mamie (rewelacyjna Isabelle Adjani). I tu zaczynają się kłopoty…

Do obejrzenia tutaj

POWRÓT BENA

Szczery i emocjonalny film w reżyserii Petera Hedgesa. Julia Roberts zagrała jedną z najlepszych ról od lat. Roberts wciela się w kochającą, ale i stanowczą matkę uzależnionego od narkotyków syna, który przyjeżdża do domu na święta. Postawiona pod ścianą musi zdecydować, czy lepiej wspierać,

czy kontrolować. Trudny utwór o miłości bezwarunkowej.

Do obejrzenia tutaj.

TAJEMNICE JOAN

Wciągająca historia szpiegowska z wielką miłością w tle, o niemożliwych do rozstrzygnięcia dylematach moralnych i niezwykle trudnych decyzjach, które mogą zaważyć na całym życiu… Silna obsada, z wyrazistą, charakterystyczną rolą Judi Dench, to jedna z zalet adaptacji wielokrotnie nagradzanej powieści, która, choć fikcyjna, jest zainspirowana niezwykłą, kontrowersyjną i prawdziwą historią Melity Norwood, brytyjskiej naukowiec i urzędniczki, która zdradzała Rosji tajemnice przez cztery dekady, podczas pracy w obiekcie badawczym zajmującym się konstrukcją boby atomowej.

Do obejrzenia tutaj

DZIEWCZYNA WE MGLE

Klimatyczny kryminał w reżyserii Donato Carrisi. Autor bestsellerowego "Zaklinacza" zadebiutował

jako reżyser i był to debiut bardzo udany, za który otrzymał nagrodę David di Donatello nazywaną włoskim Oskarem. W obsadzie gwiazdy europejskiego kina: Toni Servillo, Jean Reno, Alesso Boni i Greta Scacchi.

Do obejrzenia tutaj

Spora filmowa lista, różnych smaków i kuchni filmowych. Póki nie do kina osobiście, to kino przychodzi do nas.