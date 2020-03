W mediach zagranicznych pojawiły się informacje o szybszym pojawieniu się głośnych tytułów na portalach streamingowych. Dzisiaj mamy informacje o pierwszym polskim filmie, który spotka podobny los. Sprawa dotyczy produkcji Sala samobójców. Hejter.

fot. materiały prasowe / Kino Świat

Sala samobójców. Hejter okazał się hitem w polskich kinach. Niestety z powodu koronawirusa trwało to zbyt długo. Spore straty finansowe spowodowane zamknięciem kin zmusiło dystrybutorów i producentów do podjęcia ważnych decyzji. Jak się okazuje obraz Jana Komasy trafi do oferty VOD.

Już jutro, 18 marca, Sala samobójców. Hejter będzie dostępny online na platformie VOD player.pl. Na razie nie podano ceny filmu – nowości na portalu kosztują 15 zł i mamy do nich dostęp przez 48 godzin. Bardzo prawdopodobne, że Sala samobójców. Hejter będzie kosztowała nieco więcej.

Miejmy nadzieję, ze ten – nazwijmy to – eksperyment powiedziecie się i ludzie pokażą iż kochają kino i wesprą twórców oraz producentów filmu.

Pod tym linkiem znajdziecie jutro film Jana Komasy.

Co myślicie o tym pomyśle? Czy uważacie, że jest to przyszłość dla kina?