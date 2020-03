Eiza González , która najbardziej rozpoznawalna jest z filmu Baby Driver , była bardzo blisko dostania się do obsady filmu The Batman . Aktorka starał się o rolę Kobiety-Kot, jednak przegrała rywalizację z Zoë Kravitz , czego ciągle nie może zapomnieć.

Nie da się tego nie zrobić, zwłaszcza gdy jesteś tak daleko w roli. W pewnym momencie jesteś częścią tego, ponieważ jesteś tą postaci na jawie i we śnie. To jest bolesne. Musisz wczuć się w rolę, aby ją zobaczyć. Nie można być jedną nogą wewnątrz, a drugą na zewnątrz. Kiedy zaczynałam karierę, niestety tak robiłam i nigdy nie posunęłam się tak daleko. Jednak teraz jest to moja metoda i po każdej porażce mam złamane serce – wyznała aktorka.