Dopiero co informowaliśmy, że premiera Czarnej Wdowy została przełożona, a już fani Marvela postanowili stworzyć petycję do Disneya z żądaniem opublikowania filmu na VOD. Wszystko wygląda bardzo fajnie, jednak jest mało prawdopodobne, że początek czwartej fazy Marvel Cinematic Universe nastąpi w najbliższym czasie.

Fani chcą debiutu filmu na Disney+, co jest jedyną możliwą metodą na obejrzenie filmu w dzisiejszych czasach, gdzie na ulicach szaleje koronawirus. Co prawda niedługo kilka hitów jak Niewidzialny człowiek, Polowanie, Ptaki Nocy czy Dżentelmeni trafią na VOD jednak jest to zupełnie inny przypadek. Otóż wszystkie z nich miały już premiery kinowe i zdążyły już zarobić trochę pieniędzy, a dodatkowo trafią one do serwisów VOD, gdzie każdorazowa chęć obejrzenia filmu kosztować będzie 20 dolarów.

Co innego opublikowanie produkcji na Disney+, gdzie abonament na cały miesiąc kosztuje 6 dolarów. Jak widać już na pierwszy rzut oka jest to nieopłacalne. Dodatkowo nie oszukujmy się, jak film trafi na VOD, za chwilę pojawi się na pirackich serwerach, z których korzysta mnóstwo osób, co przyniesie kolejne straty i automatycznie spowoduje mniejszą widownię z legalnych źródeł.

Jak najbardziej rozumiemy rozczarowanie fanów z faktu przeniesienia premiery, jednak jak widać Disney+ nie jest rozwiązaniem. Pozostaje nam czekać.