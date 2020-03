Jeśli lubicie średniej jakości horrory o duchach i nawiedzonych domach to ta brytyjska propozycja z pewnością jest dla Was. Studio Dark Temple Motion Pictures opublikowało oficjalny zwiastun filmu An English Haunting, który obejrzeć możecie poniżej.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Charlie Steeds. Nie ma on obecnie zbyt wielkiego dorobku. Jego filmy to Cannibal Farm, Winterskin czy The House of Violent Desire. Żaden z nich nie osiągnął sukcesu, a ich oceny na IMDB oscylują wokół liczby 3.

W aktorskiej obsadzie znajdują się David Lenik, Tessa Wood, Barrington De La Roche, Emma Spurgin Hussey, Rory Wilton i Jessica Alonso. Za zdjęcia odpowiada Michael Lloyd, a muzykę skomponował Graham Plowman.

Akcja filmu rozrywa się w Anglii w latach 60. ubiegłego wieku. Blake wraz z matką, która jest uzależniona od alkoholu przeprowadzają się do Clemonte Hall. To tajemniczy, odizolowany dwór, w którym na poddaszu mieszka ich schorowany dziadek. Wkrótce zaczyna się koszmar. Okazuje się, iż choroba starszego mężczyzny prawdopodobnie spowodowana jest czymś nadprzyrodzonym, a lekarstwem jest poznanie przerażających tajemnic jakie kryje dom i odkrycie jego mrocznej historii.

Film ten ma zostać wydany na DVD. Data jego premiery w USA to 10 kwietnia, a w Wielkiej Brytanii 27 kwietnia br.

Poniżej plakat promujący film.