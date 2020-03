To świetna wiadomość dla wszystkich fanów nauki! Na ekrany powraca uwielbiana przez widzów, najpopularniejsza na świecie seria popularnonaukowa Kosmos z charyzmatycznym gospodarzem – Neilem deGrasse’em Tysonem. Znany jest on z tego, że nawet najbardziej skomplikowane zjawiska potrafi wyjaśnić w przystępny sposób. W najnowszej serii kultowego programu wyruszymy w niezwykłą podróż do światów, które zaginęły w mrokach przeszłości, i tych, które dopiero powstaną. Poprzedni sezon zgromadził na całym świecie ponad 135-milionową widownię.