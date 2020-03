Disney udostępnił pierwsze minuty swojego najnowszego dokumentu zatytułowanego The Skywalker Legacy. Jest to materiał zaa kulis pokazujący proces tworzenia sagi. Będzie on w całości dostępny na nadchodzącym wydaniu 4K Blu-ray i DVD filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Mimo niezbyt przychylnych opinii o filmie, to zapewne materiał zaa kulis kręcenia nie tylko ostatniej trylogii, ale także wcześniejszych epizodów na pewno przypadnie do gustu każdemu wielbicielowi Gwiezdnych Wojen. Materiał bazować będzie głownie na zakulisowych ujęciach ostatniego filmu. Zobaczymy kilka szczerych wywiadów z obsadą i ekipą, wypowiadać się będą m.in. J.J. Abrams, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac i Billy Dee Williams. Zobaczymy także zakulisowe spojrzenia na różnych kosmitów, droidy i lokalizacje specjalnie zbudowane na potrzeby filmu. Po raz kolejny, niezależnie od tego, co czujesz do ostatniego rozdziału sagi, imponujące jest zobaczenie szczegółowych zestawów i lalek stworzonych specjalnie dla filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Rzemiosło jest niezaprzeczalne.

Premiera wydawnictwa planowana jest w USA na 31 marca, w naszym kraju nastąpi to dopiero 8 maja.