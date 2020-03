Ta dość osobliwa informacja pojawiła się wczoraj w mediach społecznościowych Jareda Leto . Znany z występów w Witaj w klubie , czy Legionie samobójców , aktor i wokalista zespołu 30 Seconds to Mars przyznaje, że był odcięty od wszelkich informacji i nie miał bladego pojęcia o panującej na świecie sytuacji. "Wróciliśmy wczoraj do zupełnie innego świata" – mówi.

W swoim poście na Instagramie napisał:

Wow… 12 dni temu rozpocząłem milczącą medytację na pustkowiu. Byliśmy totalnie odizolowani od świata. Żadnych telefonów, żadnej komunikacji itp. Nie mieliśmy pojęcia, co dzieje się poza ośrodkiem. Wróciliśmy wczoraj do zupełnie innego świata. Takiego, który zmienił się na zawsze. To po prostu niepojęte. Dostaję wiadomości od rodziny i przyjaciół z całego świata i dowiaduję się, co się dzieje. Mam nadzieję, że z wami i waszymi bliskimi wszystko ok. Przesyłam wam wszystkim pozytywną energię. Zostańcie w domu. Bądźcie bezpieczni