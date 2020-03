Dotarły z Hollywood kolejne przykre informacje, otóż zmarły dwie byłe gwiazdy kina Stuart Whitman, znany najbardziej z westernu W kraju Komanczów, a także Lyle Waggoner gwiazdor serialu Wonder Woman.

Stuart Whitman miał 92 lata, zasłynął głównie rolami w westernach. Aktor zmarł w poniedziałek rano w swoim domu w Montecito. Whitman trafił niedawno do szpitala z powodu raka skóry. Zadebiutował w 1951 roku epizodami w produkcjach z gatunku sci-fi When Worlds Collide oraz Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. Najbardziej rozpoznawalny jest z roli w filmie W kraju Komanczów z 1961 roku, gdzie wystąpił u boku Johna Wayne’a. W 1962 roku doczekał się jedynej nominacji do Oscara, za główną rolę w produkcji The Mark, jednak przegrał z Maximilianem Schellem. Na swoim koncie ma prawie 190 różnych ról w filmach oraz serialach. Jego finałowym występem była rola w filmie Człowiek prezydenta z 2000 roku.

Lyle Waggoner zmarł 17 marca w wieku 84 lat. Aktor również zmagał się z nowotworem, a przyczyną jego śmierci miały być powikłania po tej chorobie. Jego najbardziej rozpoznawalną rolą było wcielenie się w ukochanego głównej bohaterki serialu Wonder Woman. Jego debiut fabularny miał miejsce w 1966 roku występem w filmie Swamp Country. Sławę zyskał dopiero 9 lat później rolą we wspominanym już serialu, po zakończeniu jego emisji, pojawiał się już głównie w epizodach m.in. w produkcjach Aniołki Charliego, Mork & Mindy, Statek miłości czy Różowe lata siedemdziesiąte. Karierę zakończył w 2005 roku występem w jednym epizodzie serialu Domowy front.