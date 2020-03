Po zeszłorocznym debiucie na Fantasia Film Festival w Montrealu film 1BR nareszcie doczekał się pełnego zwiastuna, który trafił do sieci dzięki Dry Sky Films. Zapowiedź do zobaczenia poniżej.

Produkcja ta pojawiła się także na wielu innych festiwalach zdobywając dwie nagrody, jedną za najlepszy film, a drugą dla najlepszej aktorki Nicole Brydon Bloom, która występuje w głównej roli.

Za scenariusz i reżyserię tego horroru odpowiada David Marmor, dla którego jest to debiut jeśli chodzi o pełnometrażową produkcję. W obsadzie aktorskiej oprócz wspomnianej wyżej aktorki znajdują się także Alan Blumenfeld (Herosi), Taylor Nichols (PEN15, Park Jurajski 3), Naomi Grossman (American Horror Story), Giles Matthey (Czysta krew, Agenci NCIS), Earnestine Phillips, Susan Davis, Clayton Hoff i Celeste Sullivan. Za ścieżkę dźwiękową odpowiada Ronen Landa, znany z pracy nad takimi filmami jak At the Devil's Door czy Nadprzyrodzony pakt.

Główną bohaterką 1BR jest Sarah. Kobieta stara się uciec od bolesnej przeszłości. Przeprowadza się do Los Angeles, gdzie wynajmuje mieszkanie z na pozór idealnym sąsiedztwem. Jednak szybko coś się zmienia. Zaczyna cierpieć na bezsenność, dostawać dziwne listy i słyszeć tajemnicze dźwięki, a także widzi coś czego nie powinna. To wszystko zamienia jej życie w koszmar. Nie potrafi już odróżnić rzeczywistości od fikcji, a musi utrzymać swój rozpadający się umysł w ryzach, aby móc się uratować i odkryć przerażającą prawdę.

Jak na razie nie znana jest data premiery filmu. Możliwe, że do naszych kin nie dotrze on wcale, bowiem z obecnych informacji Dark Sky Films chce wypuścić go tylko w wybranych amerykańskich kina. Jest jednak nadzieja, gdyż produkcja ta trafić ma także na którąś z platform streamingowych.