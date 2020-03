Dark Star Pictures prezentuje zwiastun ciekawej komedii science fiction zatytułowanej Some Boat. Produkcja ta zaprezentowana została w zeszłym roku na dwóch festiwalach w USA, jednak nie zdobyła żadnej nagrody ani wyróżnienia. Zobaczcie poniższy zwiastun i oceńcie sami.

Za reżyserię odpowiada Chris Roberti, który w produkcji wciela się także w główną rolę. Autorami scenariusza są Mark Leidner, Josh Itzkowitz i Roberti. W obsadzie aktorskiej znajdują się także Tonya Glanz jako Lilly i David Bly.

Roberti wciela się w Jamesa, zabójcę na zlecenie, podróżującego w czasie. Cofa się on z XXVIII wieku do roku 2018, aby zabić pewną kobietę. W międzyczasie traci swojego pomocnika, co daje mu trochę czasu 'na zabicie' i to skomplikuje całe jego dotychczasowe życie. Romantyczny rejs i przebywanie z niedoszłą ofiarą powoduje, iż James zakochuje się Lilly. Czy miłość przezwycięży ciążący na nim obowiązek do spełnienia?

Film 7 kwietnia br. trafi do serwisów VOD.

Poniżej zerknijcie na dwa plakaty promujące tą niskobudżetową komedię.