W odpowiedzi na niecodzienną sytuację spowodowaną koronawirusem, która zmusiła do zamknięcia sal kinowych dystrybutorzy filmowi starają się radzić sobie w inny sposób. Receptą są serwisy VOD, do których w ostatnim czasie filmy trafiają o wiele szybciej. Tak też stanie się z produkcją Bloodshot.

Najnowszy film z gwiazdą Szybkich i wściekłych – Vin Dieselem w serwisach VOD będzie można obejrzeć już od 24 marca, a więc niecałe dwa tygodnie po światowej premierze. Nie ma się co dziwić na taką decyzję Sony Pictures, bowiem film nie zdążył jeszcze na siebie zarobić zanim kina zostały zamknięte. Jego premiera przypadła już na czas epidemii koronawirusa, co odbiło się na frekwencji. Przy budżecie wynoszącym 45 mln dolarów zarobił on jedynie 24,6 mln.

Sony wypuszczając Bloodshota stara się również dogonić swoich konkurentów – Disney, STX, Universal i Warner Bros., którzy jako pierwsi zdecydowali o umieszczeniu swoich najnowszych filmów w serwisach VOD. Disney opublikował film Kraina lodu 2, Universal Niewidzialnego człowieka i Polowanie , STX Dżentelmenów, a Warner Bros. Tylko sprawiedliwość i Ptaki nocy. A Wy korzystacie z serwisów VOD?

Fabuła Bloodshot oparta jest na bestsellerowym komiksie. Główny bohater to były żołnierz, Ray Garrison, który zginął podczas jednej z akcji, jednak pewna korporacja o nazwie Rising Spirit Technologies posługująca się najnowocześniejszymi technologiami, przywróciła go do życia. Teraz w żyłach Ray’a płynie armia malutkich nanobotów. Dzięki nim mężczyzna otrzymał zdolność natychmiastowej regeneracji, jest silniejszy, może zmieniać kształt, a także kontrolować przeróżną technologię. Jednym słowem żołnierz idealny. Niestety Ray, który od teraz nazywany jest Bloodshotem utracił całkowicie swoją pamięć. Nie wie co jest realne, a co nie. Jednak za wszelką cenę spróbuje się tego dowiedzieć. Pomogą mu w tym podobni do niego nazywający się dumnie Chainsaw.