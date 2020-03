Tubi to darmowy serwis VOD, który udostępnia filmy i telewizyjne programy z całego świata za darmo. Jego zarobek szedł z oglądanych przez odbiorcę niepomijalnych reklam emitowanych w trakcie emisji. Teraz serwis ten wykupiony został przez medialny koncern Fox Corporation.

Fox nabył Tubi za kwotę 440 mln dolarów. Serwis dalej pozostać ma niezależny i funkcjonować na tych samych zasadach. Jak na razie Fox nie planuje żadnych oryginalnych produkcji, które miałyby być przeznaczone tylko i wyłącznie na tę platformę. Według obecnych informacji jej zawartość rozrastać będzie się o filmy i seriale tworzone na licencji Foxa. Zawarta transakcja dojść do skutku ma przed końcem czerwca br.

Tubi poszerzy naszą bezpośrednią publiczność i nasze możliwości oraz zapewni naszym partnerom reklamowym dotarcie do dużo większej liczby odbiorców. powiedział Lachlan Murdoch, prezes i dyrektor generalny Fox Corporation