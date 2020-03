Kina w Polsce zamknięto już jakiś czas temu, jednak dopiero od niedawna podobna sytuacja spotkała amerykańskich widzów. Do listy z sieciami kin, które zdecydowały się na takie kroki dołączyła właśnie kolejna firma.

Jak donosi Deadline sieć kin Cinemark zamyka wszystkie kina – jest ich 345. Tym samym dołącza ona do takich sieci, jak AMC Theatres (największa sieć kin w Stanach Zjednoczonych), Regal, Cineplex, Landmark oraz Alamo Drafthouse. Wszystko spowodowane jest oczywiście koronawirusem powodującym chorobę COVID-19.

W tych absolutnie bezprecedensowych czasach jedna rzecz się nie zmieni, jest to oddanie Cinemark dla pracowników i filmowców. Decyzja o zamknięciu naszych kin w Stanach Zjednoczonych była niezwykle trudna, ale wiemy, że słuszna, ponieważ globalne obawy związane z koronawirusem stale rosną. Będziemy ściśle monitorować zalecenia krajowych i lokalnych

organizacji zdrowia i czekamy na możliwość ponownego zaproszenia wszystkich do cieszenia się z oglądania filmów w Cinemark.

oświadczył Mark Zoradi, dyrektor generalny Cinemark

Na ten moment ponad 4000 kin w Stanach Zjednoczonych zostało już zamkniętych. Oczywiście wszyscy zastanawiają się nad tym, jak wpłynie to na biznes filmowy oraz same kina. Jako przykład można podać produkcję animowaną Naprzód, która pomimo bycia naprawdę dobrym i przyjemnym filmem skończy, jako najgorzej zarabiający film w historii Pixara. W ostatni weekend zarobił on zaledwie 10,5 mln dolarów, co było równoznaczne z 73% spadkiem wpływów. Łącznie film zarobił amerykańskich kinach 61 mln dolarów, a globalnie ledwo przekroczył 100 mln.

Dodatkowo Deadline podało informację, że 120 tysięcy członków IATSE (International Alliance of Theatrical Stage pracowników) straciło pracę w związku z pandemią koronawirusa.