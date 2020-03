Komisarz Unii Europejskie apeluje do Netflixa o obniżenie jakości streamingu

Thierry Breton pełniący funkcję komisarza Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego zaapelował do włodarzy Netfliksa o obniżenie jakości streamingu. Ma to pomóc w walce z pandemią koronawirusa.

Apel dotyczy platform streamingowych takich, jak Netflix, które rzekomo mogą blokować internet w czasach zarazy. Jak doskonale wiemy z powodu szerzącej się na świecie pandemii wielu z nas spędza wolny czas na oglądaniu filmów i seriali właśnie na Netfliksie, HBO Go czy Amazon Prime. Z tego też powodu wykorzystujemy nadmierny transfer danych, co wiąże się z obciążeniami infrastruktury, która jest także potrzebna przy okazji nauki online i opieki zdrowotnej.

Właśnie w tej sprawie Thierry Breton spotkał się z prezesem Netflixa Reedem Hastingsem.

Platformy streamingowe, operatorzy telekomunikacyjni i użytkownicy – wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich kroków do dobrego funkcjonowania internetu w czasach rozprzestrzeniania się wirusa.

stwierdził Breton

Tym samym komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego zachęca wszystkie firmy związane ze streamingowej do czasowego obniżenia jakości dostarczanego wideo. Czy w związku z tym możemy spodziewać się również obniżki cen usługi? Są osoby, które przecież zapłaciły już za produkt. Co sądzicie o tym apelu?