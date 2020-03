W tym roku fani serialu Przyjaciele mieli mieć możliwość ponownego spotkania się z gwiazdami kultowego sitcomu. No właśnie, mieli. Wszystko popsuła pandemia koronawirusa.

Pandemia koronawirusa bardzo mocno utrudnia życie wszystkim ludziom, również tym z Hollywood. Opóźnianie premier i zawieszanie prac na planach zdjęciowych to główny problem wytwórni filmowych oraz stacji telewizyjnych. Jest to jednak mus, który pomoże w zastopowaniu rozprzestrzeniania się wirusa powodującego chorobę COVID-19.

Wracając jednak do Przyjaciół. Z okazji debiutu nowej platformy streamingowej HBO Max, fani kultowego sitcomu mieli otrzymać odcinek specjalny zatytułowany "Friends Reunion". Z powodu koronawirusa producenci oraz stacja HBO i Warner Bros. Television zdecydowali się na zawieszenie prac na planie. Niestety twórcy nie komentują całej sprawy i podobnie, jak w przypadku innych produkcji nie podają informacji związanych z powrotem do prac nad epizodem. Jest to oczywiście zrozumiałe, ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, kiedy to wszystko się zakończy.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi i obostrzeniami w jednym miejscu maksymalnie może przebywać 50 osób. Ekipa zdjęciowa, obsada aktorska i inni ludzie pracujący nad epizodem liczy sobie kilkuset pracowników.

Miejmy tylko nadzieję, że HBO i Warner Bros. Television oraz gwiazdy serialu nie zrezygnują z projektu, kiedy sytuacja z koronawirusem zostanie opanowana.