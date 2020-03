Zapowiedź 2. sezonu ''What We Do in the Shadows" - Guillermo pogromcą wampirów

Stacja FX udostępniła kolejny zwiastun 2. sezonu komediowego serialu o wampirach zatytułowanego What We Do in the Shadows. Tym razem w jednej z głównych ról Guillermo zabijający wampiry.

Akcja serialu toczy się na Staten Island, gdzie w jednej z willi od ponad stu lat mieszka trójka wampirów. Za pomocą kamery vérité śledzimy ich codzienne życie. Starają się dostosować do życia we współczesnym świecie, co jednak nie jest łatwe, gdy żyje się w niezwykle staroświecki sposób. Mają także zadanie, które otrzymali zaraz po przybyciu do Nowego Jorku. Ich mroczny pan nakazał im dominację nad światem, jednak nie mają oni zielonego pojęcia jak się za to zabrać.

W główny rolach występują Harvey Guillén, Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou i Mark Proksch.

Premiera 10-odcinkowego sezonu 2. już 15 kwietnia na kanale FX. W serwisie Hulu każdy nowy odcinek dostępny będzie dzień później. W dniu premiery zadebiutują dwa pierwsze odcinki, a kolejne pojawiać będą się co tydzień.

Dodajmy także, że w 2. sezonie gościnnie wystąpi m.in. Mark Hamill, gwiazda Gwiezdnych Wojen. W pierwszej odsłonie pojawili się m.in. Dave Bautista, Evan Rachel Wood, Danny Trejo, Wesley Snipes, Paul Rubens i Tilda Swinton.