Serial animowany Harley Quinn powróci już 3 kwietnia na DC Universe. W oczekiwaniu na premierę, zapraszamy od obejrzenia premierowego zwiastuna serii o świecie w którym w Gotham City nie ma Ligi Sprawiedliwości, a tytułowa bohaterka próbuje przypodobać się największym złoczyńcą w mieście.

Serial ten ukazuje nam losy tytułowej bohaterki świeżo po rozstaniu z Jokerem. Twórcy pokazują sylwetkę zranionej kobiety, która próbuje odnaleźć się w otaczającej ją rzeczywistości. Wraz z przyjaciółką i okazjonalną kochanką, Poison Ivy, Harley postanawia wkupić się w łaski organizacji dla największych złoczyńców, znanej pod nazwą Legion of Doom. Kobietom pomogą przestępcy znani z całego uniwersum DC. Pierwszy sezon zakończył się ekscytującym cliffhangerem, a jak do tej pory ni zdradzono co będzie działo się w kolejnych epizodach.

Głosu Harley Quinn użyczyła Kaley Cuoco. Oprócz niej w obsadzie głosowej znajdują się także Lake Bell (Poison Ivy), Alan Tudyk (Joker), Giancarlo Esposito (Lex Luthor), Diedrich Bader (Batman), Christopher Meloni (komisarz Gordon), Sanaa Lathan (Catwoman), Vanessa Marshall (Wonder Woman) i Jacob Tremblay (Robin).