Kolejną produkcją która nie zadebiutuje we wcześniej ustalonym terminie jest animacja Minionki: Wejście Gru. Powodem jest rozprzestrzenianie się wirusa na terenie Francji, gdzie tworzona jest produkcja.

W odpowiedzi na powagę sytuacji we Francji tymczasowo zamykamy nasze studio Illumination Mac Guff w Paryżu. Podejmując tę ​​decyzję, przestrzegamy wytycznych rządu francuskiego i robimy wszystko, co możliwe, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, gdy z troszczymy się o naszych artystów i ich rodziny. Oznacza to, że nie będziemy w stanie ukończyć animacji Minionki: Wejście Gru na czas. Chociaż wszyscy zmagamy się z ogromem tego kryzysu, musimy na pierwszym miejscu stawiać bezpieczeństwo i ochronę naszych pracowników. Z niecierpliwością czekamy na nową datę premiery. – ogłosił Chris Meledandri, twórca i szef Illumination.

W filmie Minionki: Wejście Gru poznamy nieopowiedzianą dotąd historię pewnego dwunastolatka, który marzy tylko o jednym – by stać się największym złoczyńcą świata. Film łączy to, za co świat pokochał produkcje Illumiation – niezwykły, cięty humor, odniesienia do pop kultury, emocje, znakomitą muzykę oraz nieokiełznaną akcję.

Za produkcję odpowiada wizjonerski szef Illumination – Chris Meledandri oraz jego wieloletni współpracownicy – Janet Healy i Chris Renauld. Za kamerą zasiadł Kyle Balda.

Animacja miała trafić pierwotnie do kin 3 lipca 2020 roku, nowa data jeszcze nie jest ustalona.