W tym roku festiwal filmowy w Cannes miał wystartować 12 maja. Czas nieubłaganie mija i mimo czekania do ostatniego momentu, organizatorzy zważywszy na obecną sytuację na świecie, zdecydowali się na przełożenie go na późniejszy termin. Jest to pierwszy taki przypadek, gdy festiwal w Cannes nie odbędzie się we wcześniej ustalonym terminie.