Chiny opanowały epidemię koronawirusa i już myślą o ponownym otwarciu kin. Jednak po wycofaniu większości planowanych wielkich premier nie bardzo miałyby co w nich wyświetlać. Z pomocą przychodzi im Warner Bros., który zaproponował wydanie w Chinach odświeżonego do wersji 4K filmu Harry Potter i kamień filozoficzny.

fot. materiały prasowe

Po tragicznej sytuacji jaka w ostatnich miesiącach panowała w Chinach, państwo to stara się jakoś powrócić do normalnego funkcjonowania i ponownie uruchomić gospodarkę. Już od środy kilka lokalnych kin położonych w regionie Sinciang, Qinghai i Fujian ponownie uruchomiło swoją działalność, jednak z powodu braku nowych tytułów, bądź dalszej obawy ludności, sprzedaż biletów była bardzo niska.

Warner Bros. jak na razie nie poinformował kiedy wyda nową wersję pierwszego filmu o przygodach młodego czarodzieja. W międzyczasie China Film Group zajmujące się dystrybucją filmową na terenie Chin oświadczyło, iż rozprowadzi odbitki pięciu wcześniej wydanych kasowych hitów. Trafią one do każdego zainteresowanego kina. Filmy te to Zhan lang II, Wędrująca ziemia, Wilczy totem, American Dreams in China i Kafarnaum.