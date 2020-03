W sieci pojawił się oficjalny zwiastun thrillera Inheritance od reżysera filmu Terminal Vaughna Stein'a. Zerknijcie na poniższą zapowiedź i dajcie znać co sądzicie.

Stein pracował na scenariuszu Matthewa Kennedy. Za produkcje odpowiada Richard B. Lewis, David Wulf, Dan Reardon i Santosh Govindaraju. W obsadzie aktorskiej znajdują się Lily Collins (Okja, Tolkien) jako Lauren, Simon Pegg (Mission Impossible: Fallout, Terminal) jako Morgan, Chace Crawford (The Boys) jako William, Connie Nielsen (Wonder Woman) jako Catherine, Marque Richardson jako Scott, Michael Beach jako Harold Thewlis i Patrick Warburton.

Po śmierci swojego ojca Lauren dziedziczy niewielką część majątku oraz klucz do tajemniczego bunkra w lesie. Kiedy go otwiera odkrywa iż jej ojciec więził tam przez 30 lat pewnego mężczyznę. Kobieta pragnie się dowiedzieć co skłoniło jej ojca do takiego zachowania. Wychodzące na jaw tajemnice mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia rodziny.

Film miał mieć swoją premierę na tegorocznym Tribeca Film Festival, jednak został on odwołany z powodu epidemii koronawirusa. Kinowa premiera Inheritance w USA zaplanowana jest na 22 maja br. Miejmy nadzieję, że do tego czasu sytuacja na świecie ulegnie znaczącej poprawie.

Poniżej plakat promujący produkcję.