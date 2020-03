''The Way Back'' jeszcze w tym miesiącu na VOD

Ze względu na obecną sytuację wytwórnie decydują się o wiele szybciej wrzucić swoje dzieło na VOD niż miało to miejsce wcześniej. Kolejnym filmem, który trafi do takiego serwisu zaledwie trochę ponad dwa tygodnie po premierze jest produkcja The Way Back.

Warner Bros. zdecydował, iż film ten na VOD pojawi się już 24 marca.

Biorąc pod uwagę fakt, iż obecnie publiczność nie jest w stanie oglądać filmów w kinowym wydaniu postanowiliśmy zaoferować alternatywę w postaci wczesnego pojawienia się wydanych niedawno tytułów w wersji cyfrowej. Tak więc, chociaż jesteśmy wielkimi fanami kinowych przeżyć i mamy nadzieję, że widzowie będą mogli wrócić do kin w najbliższej przyszłości, rozumiemy, że są to trudne czasy dla nas wszystkich, a oferowanie takiej opcji ma po prostu sens. powiedział Toby Emmerich, prezes Warner Bors. w swoim oświadczeniu

The Way Back to sportowy dramat wyreżyserowany przez Gavina O'Connora z Benem Affleckiem w roli głównej. Opowiada on o Jacku Cunninghamie, owdowiałym byłym gwiazdorze koszykówki, który stracił rodzinną fundację walcząc z uzależnieniem od alkoholu. Próbuje zacząć od nowa, zostając trenerem drużyny koszykarskiej w szkole średnie, do której sam uczęszczał. Początkowo nową pracę traktuje z niechęcią, jednak gdy trenowani przez niego chłopcy zaczynają zwyciężać, Jack znajduje w końcu powód, aby zmierzyć się z własnymi demonami, które doprowadziły go do upadku.

Film zadebiutował 6 marca br., jednak z powodu panującego wirusa nie zdążył zbyt wiele zarobić. Obecnie przy budżecie 25 mln dolarów ma on ledwo 14,6 mln dochodu.