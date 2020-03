Saban Films przedstawia zwiastun okultystycznego horroru W skórach demona, za reżyserię którego odpowiada Marc Meyers twórca dramatu Mój przyjaciel Dahmer.

Autorem scenariusza jest Alan Trezza. W obsadzie aktorskiej znajdują się Alexandra Daddario, Johnny Knoxville, Keean Johnson, Maddie Hasson, Logan Miller i Amy Forsyth.

Rok 1988. Alexis, Val i Bev są w drodze na koncert metalowy. Już z daleka widać, że to niebezpieczne, żywiołowe, zadziorne i mroczne dziewczyny. Noszą skórzane kurtki, mocny makijaż i odwrócone krzyże. Z ekscytacją wyczekują nadchodzącej przygody i absolutnie nic nie zepsuje im pozytywnego nastawiania oraz ekscytacji wyczekiwanego szaleństwa… nawet wieści w lokalnych mediach mówiące o serii makabrycznych, okultystycznych morderstw. W zasadzie czym się tu przejmować, skoro są przecież w tej samej drużynie co psychopatyczni zabójcy. Tuż przed koncertem dziewczyny trafiają na trójkę sympatycznych chłopców. Między Bev a jednym z nich chyba nawet zaczyna iskrzyć. Dwie paczki przyjaciół szybko się dogadują i postanawiają wspólnie spędzić czas przy ostrej muzyce, a chwilę po koncercie pojechać na after party. Trafiają do domu Alexis, gdzie wszystko zaczyna się niewinnie – drinki, alkoholowe gry i coraz ostrzejsze flirty. Sprawy jednak przybierają zaskakujący obrót i będą zaskakiwały coraz bardziej. Śmiech i przyjemny rausz zamieniają się w okrzyki przerażenia i wołanie o pomoc. Jak to jednak w takich sytuacjach bywa, nikt nie usłyszy krzyku.

Horror wydany zostanie na DVD. Jego premiera już 10 kwietnia br. W zeszłym roku we wrześniu miał swoją premierę na Festiwalu Fantastic Fest w Austin. Potem wyświetlony został także na Molins Film Festival w Hiszpanii i w Polsce na Splat!FilmFest Horror Film Festival. Otrzymał jedną nagrodę za najlepszą muzykę, która skomponował Tim Williams.