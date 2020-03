Aktor Daniel Dae Kim najbardziej znany z serialu Lost: Zagubieni wczoraj w swoich mediach społecznościowych poinformował o tym, iż jest zarażony koronawirusem. Na szczęście czuje się dobrze i przebywa w domu.

Kim ostatnie kilka tygodni spędził w Nowym Jorku. Tam właśnie kręcone były zdjęcia do serialu NBC New Amsterdam. Jak na zrządzenie losu w serialu wciela się w postać lekarza przydzielonego do pracy wśród pacjentów będących ofiarami pandemii grypy. Produkcja ta podobnie jak setki innych została wstrzymana, jednak jak widać Kim zdążył już się zarazić. Zaraz po przerwaniu zdjęć wrócił do swojego domu na Hawajach, gdzie zaczął się źle czuć.

Ważne jest, abyście wiedzieli, że przez cały ten czas byłem bezobjawowy. Dopiero w trakcie lotu do domu, w samolocie poczułem drapanie w gardle i dla bezpieczeństwa po powrocie do domu poddałem się kwarantannie. Zamkłem się w pokoju i próbowałem odpocząć. Jednak z biegiem czasu moje objawy się pogorszyły. Poczułem ból ciała, gorączkę i ucisk w klatce piersiowej. Po udaniu się do ośrodka testowego w Honolulu otrzymałem wynik pozytywny. Test jest dość bolesny, wsadzają duże narzędzie do pobrania próbki z nosa i gardła. powiedział Kim w opublikowanym przez siebie wideo na Instagramie

Za pośrednictwem filmiku podziękował także pracownikom służby zdrowia oraz przeprosił członków obsady i pozostałą ekipę, za to, że nieświadomie mógł narazić ich na działanie wirusa.

Kim wystosunkował także apel do wszystkich, a zwłaszcza nastolatków, którzy nie traktują sytuacji poważnie.

Jeśli myślisz, że to nie jest poważne, to proszę wiedz, że tak jest. Jeśli traktujesz tą sytuacje beztrosko to narażasz życie milionów ludzi, w tym swoich bliskich. Dlatego w trosce o innych przestrzegajcie zasad: dystans społeczny, izolacja, nie dotykajcie twarzy i myjcie ręce.

Odniósł się także do plotek jakoby 'chore gwiazdy' były traktowane lepiej.

Powiem tylko, że nigdy nie prosiłem ani nie oczekiwałem specjalnego traktowania. Opieka zdrowotna i to opieka wysokiej jakości jest dla wszystkich prawem, a nie przywilejem. Wirus nie dba o rasę, płeć, wyznanie, orientację seksualną, ani o to czy jesteś biedny czy bogaty.

Poniżej wspomniane wideo oraz wpis Kima na Twitterze.