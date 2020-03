Polscy dystrybutorzy podobnie, jak ci zagraniczni muszą radzić sobie z pandemią wywołaną przez koronawirusa. Jego ofiarą padło kilka filmów, które musiały zostać przełożone. Jednym z nich jest horror W lesie dziś nie zaśnie nikt, który pojawił się właśnie w ofercie platformy streamingowej Netflix.

fot. materiały prasowe / NEXT FILM

Film W lesie dziś nie zaśnie nikt został dziś udostępniony dla polskich widzów w serwisie Netflix. Dzięki temu publiczność pragnąca obejrzeć pierwszy polski slasher, będzie mogła zrobić to już teraz. To dystrybutora to ważny i wyjątkowy krok, pozwalający przedstawić ten pełen grozy i humoru obraz w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego polskim odbiorcom, którzy od dłuższego czasu wyrażali swoje zainteresowanie tą produkcją.

Akcja filmu rozpoczyna się dość niewinnie – grupa nastolatków uzależnionych od technologii trafia na… obóz offline. Wspólna wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończy się jednak tak, jak zaplanowali to organizatorzy. Będą musieli zawalczyć o prawdziwe życie z czymś, czego nie widzieli nawet w najciemniejszych zakamarkach internetu. W obliczu czyhającego w lesie śmiertelnego niebezpieczeństwa odkryją, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i poświęcenie. Czy wyjdą z tego cało, czy w krwistych kawałeczkach?

Przypomnijmy, że pierwszym polskim tytułem, który trafił do oferty VOD jest Sala samobójców. Hejter. Czy przed nami kolejne premiery, które zamiast oglądać na wielkim ekranie będziemy mogli zobaczyć premierowo we własnym domu?