Jak zapewne doskonale pamiętacie w 2013 roku mieliśmy przyjemność podziwiać Michaela Shannona w roli Generała Zoda w widowisku Człowiek ze stali wyreżyserowanym przez Zacka Snydera. Od tamtego czasu aktor nie miał okazji pojawić się w innym widowisku należących do DCEU. Najnowsze plotki sugerują, że niebawem może dojść do wielkiego powrotu.

Generał Zod miałby być częścią nowego filmu, który opowie o kuzynce Supermana – Supergirl. Shannon został w jednym z wywiadów zapytany o te doniesienia.