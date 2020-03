Na świecie szerzy się pandemia koronawirusa, a w tym czasie wielkie hollywoodzkie gwiazdy śpiewają wspólnie kultowy utwór "Imagine" Johna Lennona. Odbiór tego – nazwijmy to – przedsięwzięcia nie do końca odebrano pozytywnie, ale nie ma co się dziwić. Nie od dzisiaj wiadomo, że celebryci żyją w nieco innej rzeczywistości.