Już 27 kwietnia pojawi się kolejny premierowy serial Netflixa, tym razem będzie to komedia Never Have I Ever, za którego powstanie odpowiada Mindy Kaling – aktorka i scenarzystka mająca na swoim koncie takie produkcje jak Biuro czy Świat według Mindy. Zapraszamy do obejrzenia pierwszej zabawnej zapowiedzi.