Zwiastun "Exorcism at 60,000 Feet" - opętani pasażerowie sieją grozę w samolocie

Bill Moseley, Lance Henriksen i Adrienne Barbeau wystąpią w komediowym horrorze Exorcism at 60,000 Feet. Prezentujemy pierwszą zapowiedź filmu o samolocie, w który kolejny pasażerowie zostają opętani przez złe moce, a jedynym ratunkiem na ocalenie są rabin oraz ksiądz.

Wszyscy wiemy, że podróż samolotem może być piekłem – ale w ostatnim locie transatlantyckiego samolotu pasażerskiego sytuacja staje się demoniczna, gdy wybucha pandemia piekielnego opętania, przenosząca się z pasażera na pasażera… i ostatecznie na pilota. Aby bezpiecznie wylądować i przetrwać, kapłan, rabin i ocalała załoga muszą zebrać się razem przeciwko najbardziej bezbożnym zawirowaniom, jakie można sobie wyobrazić.

Oprócz wspomnianej trójki w obsadzie znajdują się m.in. Robert Miano jako ojciec Romero, Bai Ling jako Amanda, Matthew Moy jako Thang oraz Kevin J. O’Connor w roli Buzza. Za reżyserię opowiada Chad Ferrin, a scenariusz napisali wspólnie Robert Rhine i Daniel Benton. Co ciekawe za muzykę do filmu odpowiada Richard Band mający na koncie ścieżki dźwiękowe do takich produkcji jak Troll, Re-Animator czy Władca lalek.

Film trafi od razu na nośniki Blu-ray, a premiera planowana jest na 5 maja.