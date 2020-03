Sławę zyskał dzięki arcydziełu Breaking Bad, a obecnie możemy oglądać go w nowym sezonie Westworld. Aaron Paul, bo o nim mowa, w swojej karierze miał okazję zagrać w kilku naprawdę niezwykłych produkcjach. Aktor zdradził jednak, że kiedyś jego marzeniem było wcielić się w lidera legendarnej Nirvany.

Aaron Paul miał okazję udzielić wywiadu dla magazynu muzycznego NME. W trakcie rozmowy został zapytany o muzyka, którego chciałby sportretować na ekranie. Wyborem aktora okazał się nieżyjący już Kurt Cobain, wokalista legendarnego amerykańskiego zespołu grunge’ego – Nirvana.

Kiedy pierwszy raz przyjechałem do Los Angeles, myślałem trochę o Kurcie Cobainie i tym co się z nim stalo. Po prostu kocham Nirvanę. "Smells Like Teen Spirit" było jednym z pierwszych nagrań, jakie kupiłem za swoje własne pieniądze. Pomyślałem, że byłoby to interesujące zagrać Kurta Cobaina.

stwierdził Aaron Paul

Trzeba przyznać, że byłby to całkiem ciekawy pomysł, a sam Aaron Paul mógłby okazać się strzałem w dziesiątkę przy obsadzaniu głównej roli. Co prawda aktor ma już 40 wiosen na karku, jednak wygląda stosunkowo młodo, co zresztą było widać w filmie El Camino, gdzie ponownie wcielił się w Jessego Pinkmana.

Co myślicie o tym pomyśle?