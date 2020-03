Mając to na uwadze, pięciokrotny nominowany do Oscara Christopher Nolan napisał szczery felieton w Washington Post, przypominając fanom filmu o tym, że kino jest unikatowym i wyjątkowym miejscem, którego będziemy potrzebować bardziej niż kiedykolwiek, kiedy pandemia dobiegnie końca.

Wsparcie Nolana dla kin nie jest niczym zaskakującym, ponieważ niejednokrotnie dał się już poznać jako przeciwnik cyfryzacji, wypowiadając się w sprawie niechęci Netfliksa do objęcia dystrybucji kinowej, czy żartując ze Stevena Soderbergha, współpracującego z platformą streamingową kolegi po fachu, zarzucając mu przejście na "Ciemną Stronę Mocy". Reżyser podkreśla, że w tym ciężkim czasie kina bardziej niż kiedykolwiek potrzebują naszego wsparcia, bez niego mogą bowiem nie być wstanie utrzymać się przy życiu.

To nie wszystko. Nolan z nadzieją patrzy w przyszłość i wymienia korzyści, jakie czerpać będziemy ze wspólnego przeżywania kinowych widowisk po ustaniu epidemii.

Kiedy kryzys minie, bardziej niż kiedykolwiek będziemy potrzebowali doświadczenia zgromadzenia w sali kinowej. Potrzebujemy tego, co mogą nam dać filmy. Kina na całym świecie zgasły na dłuższy okres czasu, ale filmy, w przeciwieństwie do niesprzedanych produktów lub niezaspokojonych zainteresowań widzów, nie przestają mieć wartości. Wiele z tych krótkoterminowych strat można odzyskać. Kiedy kryzys minie, potrzeba wspólnego doświadczenia emocji, śmiechu i wzruszeń będzie silniejsze niż kiedykolwiek. Połączenie tego stłumionego popytu na nowe widowiska wpłynie dodatnio na rozwój gospodarki. Jesteśmy to winni nie tylko 150 tysiącom pracowników tej gałęzi przemysłu, jesteśmy to winni samym sobie.