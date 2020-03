Premiera serialu "The Walking Dead: World Beyond" przesunięta

Niestety kolejna nieprzychylna informacja napłynęła zaa oceanu, otóż stacja AMC, ogłosiła, że premiera serialowego spin-offu The Walking Dead, która nosi tytuł The Walking Dead: World Beyond nie nastąpi w obiecanym wcześniej terminie.

Fani seriali o truposzach zapewne będą odczuwać spore braki, przypomnijmy, że wcześniej ogłoszono wstrzymanie prac nad kolejnymi sezonami Fear The Walking Dead i The Walking Dead. Mimo, że zdjęcia do kolejnego projektu stacji AMC zostały już jakiś czas temu zakończone, to The Walking Dead: World Beyond również nie zobaczymy zbyt szybko. Premiera planowana była na 12 kwietnia, jednak z uwagi na wirusa paraliżującego świat, nie można dokończyć wszystkich prac jakie zostały w post-produkcji, ponieważ budynki, w których znajdują się wszystkie miejsca pracy zostały zamknięte.

The Walking Dead: World Beyond

Nowy projekt należący do uniwersum opowie nam historię pierwszego pokolenia jakiemu przyszło dorosnąć w całkowicie nowej dla niego rzeczywistości. Zobaczymy jak wpłynie na nich nowy świat w jakim przyszło im dorosnąć i żyć. Jedni staną się bohaterami, a inni złoczyńcami. Wiadome jest to, że nie pozostanie nikt na kogo zachowanie nie wpłyną hordy spacerujących po ulicach żądnych mięsa truposzy.