Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia o ogłoszeniu stanu epidemii przedłużeniu ulegają ograniczenia w działalności instytucji kultury.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Niedawno informowaliśmy że największe sieci kinowe Multikino, Helios i Cinema City wystosowały list otwarty do minister rozwoju. Głównym powodem jest zamknięcie kin z powodu koronawirusa. Dodatkowo w imieniu małych kin podobny apel wystosowało Stowarzyszenie Kin Studyjnych reprezentujących Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, który sytuacja jest jeszcze gorsza.

Takiej decyzji mogliśmy się spodziewać, nie ma co liczyć na rychłe otwarcie sal kinowych, przez najbliższe kilka tygodni a może miesięcy. Nawet gdy dojdzie do otwarcia zapewne ludzie ostrożnie będą podchodzić do publicznych miejsc, dodatkowo kino będzie "dobrem luksusowym" na które możliwe, że na początku będzie mogła sobie pozwolić niewielka cześć społeczeństwa. Wirus sprawia obecnie wielkie straty finansowe oraz powoduje, że spora część społeczeństwa będzie uboższa, co sprawi, że fundusze będą przeznaczane na najpotrzebniejsze rzeczy, a kino niestety jest dodatkową rozrywką.