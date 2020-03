Można się spodziewać, że wszystkie nadchodzące produkcje Disney+ niestety czeka opóźnienie. To samo tyczy się nowej serii z uniwersum Gwiezdnych Wojen, której głównym bohaterem będzie Cassian Andor. W oczekiwaniu na produkcję pojawił się krótki opis tego co nas czeka.

Zdjęcia do serialu miały rozpocząć się w czerwcu tego roku w Londynie i trwać do grudnia. Jednak możemy się spodziewać, że do tego nie dojdzie, co spowoduje spore opóźnienia. Poniżej prezentujemy krótki opis nadchodzącej serii.

Śledzimy przygody szpiega rebeliantów Cassiana Andora w początkowych latach Rebelii i przed wydarzeniami z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Diego Luna wcieli się ponownie w rolę Andora, który pojawia się w filmie z 2016 r. Porywający szpiegowski thriller pokaże opowieści pełne zagadek i śmiałych misji, które mają na celu przywrócić nadzieję galaktyce będącej w cieniu bezwzględnego Imperium.

Serial jeszcze nie ma oficjalnego tytułu, wiadomo jednak, że na jego czele stoi Stephen Schiff znany z serii Zawód: Amerykanin. Za scenariusz odpowiada Tony Gilroy, który miał już do czynienia z tą postacią przy okazji pisania skryptu do wspomnianego wcześniej Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie.