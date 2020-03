Kamil Kula, aktor, a prywatnie mąż Marty Żmudy-Trzebiatowskiej wpadł na ciekawy pomysł po tym jak z powodu koronawirusa odwołane zostały wszystkie plany zdjęciowe i spektakle. Wraz z żoną i Małgorzatą Kożuchowską tworzą serial online.

Jest to produkcja, która pojawia się na kanale Youtube. Pierwszy odcinek zadebiutował 20 marca, drugi wczoraj. Każdy kolejny pojawiać się ma co dwa dni o godzinie 21:00.

Bohaterami #ZostańWdomu są Agata i Jacek, sąsiedzi z apartamentowca w Warszawie. Do tej pory, nawet nie znali swoich imion. Mijali się w windzie, na parkingu. Teraz starają się odnaleźć w nowej sytuacji – gdzie z dnia na dzień koronawirus przewrócił ich życie o 180 stopni. Mają te same obawy, co wszyscy. Stresują się brakiem pracy, kasy – przyszłością. Ich przyjaźń zaczyna się i przebiega w rytmie domowego odcięcia czyli online. Razem z Agatą i Jackiem poznajemy także ich znajomych i rodzinę. Na naszych oczach początkowo obcy sobie ludzie stają się dla siebie wsparciem – bo razem zawsze raźniej.

Jak mówią twócy serial ten pokazuje, że nie musimy być sami – ekrany tabletów, laptopów, komórek są naszym oknem na innych i na świat.

Nasz serial jest komedią o przyjaźni, miłości i rodzinie w cieniu akcji #zostańwdomu. Serial tworzymy online, non-profit – ku pokrzepieniu serc. Tworzymy projekt, który pozwala nam robić to co kochamy, czyli dawać widzom pozytywną energię, dobre emocje i nadzieję na happy end. powiedział Kamil Kula

Chęć wystąpienia w tym ciekawym projekcie zgłosili także inni aktorzy. W najbliższych odcinkach zobaczymy Antoniego Pawlickiego, Sonię Bohosiewicz i Agnieszkę Więdłochę. Za scenariusz odpowiadają Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Produkcją zajęła się FormaProduction.