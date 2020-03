Netflix prezentuje pierwsze materiały promocyjne nadchodzącego 4. sezonu swojego kostiumowego serialu pt. Upadek królestwa. Do publicznej wiadomości podana została jego data premiery, a także opublikowano nowe zdjęcia z planu.

fot. twitter

Serial ten oparty jest na książkach Bernarda Cornwella. Powieści The Saxon Stories koncentrują się na Wielkiej Brytanii w IX i X wieku. Śledzimy losy Anglosasów, których ziemie były stale plądrowane przez Wikingów. Czwarty sezon bazować ma na siódmej i ósmej powieści z serii – The Pagan Lord i The Empty Throne.

Zważywszy na to, iż seria liczy już 12 książek, a kolejne czekają na publikację, to istnieje możliwość, iż przy satysfakcjonującej oglądalności serial ten zaliczy jeszcze dużą ilość sezonów.

Główny bohater to Uther, dziesięcioletni syn jednego z angielskich wielmożów, który zostaje porwany przez wikingów. Jako jedyny ocalały z pogromu rodu dorasta pod opieką śmiertelnych wrogów. Po latach oddaje się na służbę Alfreda, walczącego z wikingami władcy Brytanii.

W nowym sezonie do obsady dołączają m.in. Stefanie Martini, Jamie Blackley, Ruby Hartley, Máté Haumann i Oscar Skagerberg.

Premiera 4. sezonu serialu już 26 kwietnia br. Składać się on będzie z 10 odcinków.

Poniżej zdjęcia z 4. sezonu opublikowane na oficjalnym profilu serialu na Twitterze.