Bruce Willis walczy o swoją rodzinę w zwiastunie ''Survive the Night''

Czy filmy o domowej inwazji nie są najstraszniejsze? Oglądając je ma się wrażenie, że takie coś przytafić może się każdemu z nas. Dla fanów tego gatunku mamy zapowiedź produkcji Survive the Night z Bruce Willisem w roli głównej.

Za reżyserię odpowiada Matt Eskandari, który na swoim koncie ma film Igrzyska zabójców czy Trauma Center. Autorem scenariusza jest Doug Wolfe. Jeśli chodzi o obsadę aktorską to trzeba przyznać, że prezentuje się całkiem nieźle. Oprócz Bruce Willisa, aktora znanego z serii filmów Szklana pułapka, filmu Szósty zmysł, Surogaci czy Życzenie śmierci w Survive the Night występują także Chad Michael Murray (Riverdale), Jessica Abrams, Lydia Hull, Tyler Jon Olson i Shea Buckner.

Bruce Willis wciela się w emerytowanego szeryfa Franka, który musi polegać na swoich dawnych umiejętnościach, kiedy to dwaj uciekający przestępcy zagrażają życiu jego rodziny. Mathias i Jamie to bandyci, którzy po nieudanym napadzie trafiają za synem Franka – Rich’im do jego domu. Jamie przetrzymuje żonę i córkę Rich’ego, a jemu samemu nakazuje uratować życie swojego brata postrzelonego w napadzie.

Film otrzymał kategorię R, ze względu na brutalność, krew i użycie dużej ilości wulgaryzmów.

Premiera Survive the Night odbędzie się 22 maja br. Wtedy to produkcja pojawi się w wybranych kinach i zadebiutuje w serwisach VOD. Co sądzicie o tej produkcji?