Epidemia zmusza nas wszystkich do pozostania w domach przez kolejne dni. Jesteśmy w tym razem, dlatego NEXT FILM przygotowało kilka filmowych inspiracji na ten czas – mroczne kryminały, filmy, dzięki którym uczcicie Miesiąc Historii Kobiet i takie, które poprawią wam humor.

Szpiedzy, tajemnice, morderstwa

Jeśli jesteście fanami kryminalnych historii, NEXT FILM dla was szeroki wybór produkcji – od kina szpiegowskiego z akcją w zakamarkach Pałacu Kultury i Nauki, przez adaptację bestsellerowej powieści, po tajemnice nowojorskiej śmietanki towarzyskiej.

W pierwszej kolejności polecamy ubiegłoroczną premierę, czyli Ukrytą grę w reżyserii Łukasza Kośmickiego z Billem Pullmanem w roli głównej. Film jest już dostępny na Player.pl. Tytuł ten otrzymał Nagrodę Specjalną na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za “propozycję doskonale zrealizowanego kina gatunkowego”. W pozostałych rolach wystąpili: Robert Więckiewicz (który za tę rolę otrzymał Orła – Polską Nagrodę Filmową), Lotte Verbeek, James Bloor, Corey Johnson.

Wieczory z kryminałem idealnie uzupełnią seanse filmów:

Ziarno prawdy, reż. Borys Lankosz – adaptacja powieści Zygmunta Miłoszewskiego z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. Film dostępny w serwisach: Player.pl, Netflix i Ipla

Sługi boże, reż. Mariusz Gawryś – akcja rozpoczyna się od śmierci młodej dziewczyny, która rzuca się z wieży kościoła we Wrocławiu; w rolach głównych Bartłomiej Topa, Julia Kijowska i Małgorzata Foremniak. Film dostępny w serwisie Ipla.

*Tajemnice Manhattanu, reż. Brian DeCubellis – Nowy Jork w stylistyce kina noir, w rolach głównych Adrien Brody i Yvonne Strachovski. Film dostępny w serwisie Ipla.

Siła kobiet

Marzec to Miesiąc Historii Kobiet, dlatego proponujemy, żeby jego ostatnie dni spędzić z filmowymi bohaterkami. Maria Linde ze Słodkiego końca dnia to polska noblistka, która swoją kontrowersyjną wypowiedzią o terroryzmie naraża się całemu miastu i światu kultury. Anka, bohaterka 53 wojen, jest żoną reportera wojennego, która życie w nieustannym napięciu przypłaca chorobą żołnierzy – PTSD. Janina Duszejko z Pokotu, adaptacji powieści Olgi Tokarczuk, to niespokojna dusza, emerytowana inżynierka i wojowniczka o prawa zwierząt. Michalina Wisłocka, bohaterka Sztuki kochania to synonim rewolucji seksualnej peerelowskiej Polski. Papusza, czyli Bronisława Wajs, to najsłynniejsza romska poetka, o której pamięć przywrócił film Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze.

Filmy dostępne w serwisach:

Filmy na poprawę humoru

Na koniec coś, co sprawdza się zawsze, a co szczególnie polecamy teraz – filmy, które tchną nadzieję, wywołają uśmiech na twarzy i przypomną, że „jeszcze w zielone gramy”. Król życia udowadnia ile jest prawdy w powiedzeniu, że szczęście jest zaraźliwe na odległość 800 metrów – główny bohater (w tej roli Robert Więckiewicz) roztacza taką pozytywną aurę, gdy na nowo odnajduje radość życia. Po prostu przyjaźń przypomni, jak ważni są przyjaciele. Plan B pokaże, że nawet gdy świat wydaje nam się walić na głowę, zawsze możemy dostać od życia nową szansę. Excentrycy, po słonecznej stronie ulicy to film o sile optymizmu, o wierze w niezależność ducha, historia króla i królowej swingu, którzy nawet w siermiężnej rzeczywistości potrafili być barwnymi ptakami.

Filmy dostępne w serwisach: