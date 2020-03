Jak wygląda życie mężczyzn w zamkniętych, hermetycznych społecznościach? Czy łatwo być współczesnym Don Kichotem? Czy kryzys wieku średniego rzeczywiście istnieje i czy dzisiejszy facet ma prawo do słabości? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć filmy dokumentalne tegorocznej sekcji pozakonkursowej Krakowskiego Festiwalu Filmowego – Gdzieś w Europie.

"W tym roku sekcję “Opowieści ze świata” poświęciliśmy w całości kobietom i opowieściom o problemach, z którymi łączy się dla nich współczesny świat. W zupełnie naturalny sposób filmy wybrane do cyklu “Gdzieś w Europie” skupiły się na męskich historiach z różnych zakątków Starego Kontynentu. Jesteśmy ciekawi, czy widzowie odnajdą w tych obrazach swoje własne odbicia" – mówi Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka biura programowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Gdzie mogliby mieszkać najszczęśliwsi mężczyźni w Europie? Oczywiście w Finlandii. Czy tak rzeczywiście jest? Reżyser filmu “Najszczęśliwszy facet świata” Joonas Berghall (współtwórca głośnej Pary do życia), czerpiąc z własnych doświadczeń, a także ukazując losy kilku innych Finów, zdaje się przedstawiać szerszy społeczny obraz. Kłopoty w szkole, traumy służby wojskowej, walka o opiekę nad dziećmi, wypalenie zawodowe, uzależnienia, a w końcu ryzyko przedwczesnej śmierci spowodowanej problemami zdrowotnymi to tylko motywy do pełnych emocji i wzruszeń opowieści o niezbędnej do życia miłości i empatii.

Na przeciwległym krańcu Europy, nad brzegiem Morza Egejskiego leży niezwykła Republika Mnichów – Athos. Jej mieszkańcy żyją w surowych warunkach, nierzadko w odosobnieniu. Trudnią się rolnictwem, handlem, rybołówstwem. Dbają też o swoje rozległe klasztory za pomocą tradycyjnych rzemiosł. Film Gdzie jesteś, Adamie? jest fascynującą opowieścią o całkowicie niespotykanym sposobie życia w kwitnącej społeczności monastycznej półwyspu, do którego kobiety nie mogą się zbliżać na odległość mniejszą niż 500 m.

Constant Kusters to kontrowersyjny przywódca skrajnie prawicowej partii politycznej The Dutch Peoples-Union (nl: Nederlandse Volks-Unie) i bohater dokumentu Nasz kraj ojczysty. Codzienne życie jego, jego rodziny, a także przyjaciół ukazuje przemiany i tendencje, które rozwijają się w wielu europejskich krajach. W jakim stopniu historia narodowa może prowadzić do rosnącego strachu przed “obcymi”? Film jest wyrazistym obrazem holenderskiego społeczeństwa i jego relacji z “innymi”.

Zestawienie zamyka film “Belfer”, który wydaje się być filmową i współczesną wersją “Siłaczki” Żeromskiego. Osobliwy nauczyciel matematyki z Transylwanii staje się lokalnym Don Kichotem kiedy porzuca konwencjonalny system edukacji i otwiera prywatną szkołę we własnym dwupokojowym mieszkaniu. Przez cały rok szkolny śledzimy jego walkę i wytrwałość w przywracaniu pasji uczenia się i usilnych prób zmiany życia jego uczniów na lepsze.

W duńskiej sekcji poznamy także niezwykle empatycznego barbera, Quasima i jego wyłącznie męskich klientów salonu fryzjerskiego (“U barbera”), a także Jana Grarupa – tytułowego Fotografa wojny, jednego z najsłynniejszych i najczęściej nagradzanych duńskich fotoreporterów, który staje przed koniecznością zrównoważenia pełnego adrenaliny życia na wojennym froncie z rolą ojca czwórki dzieci i jedynego żywiciela rodziny.

Filmy sekcji “Gdzieś w Europie. Chłopaki też płaczą”:

● “Nasz kraj ojczysty”/ "Our Motherland", reż. Shamira Raphaela, 73’, Holandia, 2019

● “Belfer”/ “Teach”, reż. Alex Brendea, 82’,Rumunia, 2019

● “Najszczęśliwszy facet na świecie” / “The Happiest Man in the World”, reż. Joonas

Berghall, 85’, Finlandia, 2020

● “Gdzie jesteś, Adamie?” / “Where Are You, Adam?”, reż. Oleksandr

Zaporoshchenko, 80’, Ukraina, 2019