Netflix opublikował oficjalny zwiastun swojej najnowszej komedii akcji zatytułowanej Coffee i Kareem, w której pewien niezdarny gliniarz musi współpracować z pyskatym synem swojej dziewczyny. Zerknijcie na poniższą zapowiedź i dajcie znać jak Wam się podoba.

Coffee i Kareem to niepokorna komedia o kumplach-gliniarzach, w której dwunastoletni Kareem Manning opłaca kryminalistę, aby ten zastraszył nowego chłopaka jego mamy, policjanta Jamesa Coffee. Jednak wszystko idzie nie tak, przez co Coffee i Kareem muszą współpracować, by nie wpaść w łapy najbardziej bezwzględnego barona narkotykowego w całym Detroit.

Za reżyserię odpowiada Michael Dowse, który pracował na scenariuszu Shane’a McCarthy. W głównych rolach występują Ed Helms jako James Coffee, Terrence Little Gardenhigh jako Kareem Manning i Taraji P. Henson jako mama Kareema. W pozostałej obsadzie znajdują się Betty Gilpin, Andrew Bachelor, RonReaco Lee i David Alan Grier.

Premiera filmu już 3 kwietnia br. tylko na Netflix.